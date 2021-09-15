Antalya'da yerde görenler öldü sandı! Gerçek bakın ne çıktı: Rahatsızız, görüntü kötü
ANTALYA’da aldığı alkolün etkisiyle kendinden geçen şahıs, sağlık ekipleri ve polislere zor anlar yaşattı.
Turizm kenti Antalya’da turist yoğunluğunun en fazla bulunduğu Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir kişinin uzun süredir bank altında yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
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İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri isminin Serkan A. olduğu öğrenilen şahsı kendine getirmek için uzun uğraşlar verdi.
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Zaman zaman vatandaşların da katıldığı yardım tekliflerine Serkan A., bir yanıt vermedi.
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Ekiplerin ikna çabalarını ve Acar’ın yerde yattığı anları caddeden geçen turistler ve vatandaşlarda meraklı gözlerle izledi.
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