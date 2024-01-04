Antalya'da yeni yılda berber fiyatlarını duyan inanamadı

Fiyat listesinin her yıl güncellendiğine dikkat çeken Uzun, “Lüks tarife ve A,B,C olarak bir fiyat tarifesi belirliyoruz. Lüks tarifemizi oteller, alışveriş merkezleri ve turizm bölgesinde uygulanıyor. Turizm bölgesinde görev yapan arkadaşlarımız kiralarını dolar ve Euro olarak ödüyor. Maliyetlerinin artması ve malzeme fiyatlarına zam gelmesinden dolayı böyle bir fiyat kararı aldık. Şehir merkezinde uygulanan fiyat tarifemiz ise 400-500 TL arasında değişiyor. Meslektaşlarımız için bu üst sınırdır, altına inebilirler ama üstüne çıkamazlar. Geçen yıl ile bu yıl belirlediğimiz fiyatlar arasında yüzde 85 oranında fark var. Lüks fiyatımız bin 100 TL. Maliyetlerimiz çok arttı. Fiyatları güncellemek zorunda kaldık. Bizim bin 750 üyemiz var, 5 binin üzerinde istihdam sağlıyoruz” dedi.