Antalya'da yaşlı çifte dehşeti yaşattı! Özel Harekat ekibinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi
ANTALYA’da evlerinin bahçesinde oturan Meliha (77) ve Salim Şahin (77) çiftinin cep telefonlarını gasbetdikten sonra panikleyerek çiftin evine giren şüpheli, kapıyı kilitleyip evin eşyalarına zarar verdi. Olay yerine gelen polisin çabalarına rağmen evden çıkmayan şüpheli, Özel Harekat ekibinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
Üzerinden kimlik çıkmayan fakat isminin Cengiz Ö. olduğu öğrenilen şahıs, cadde üzerinde bir süre gezdikten sonra aynı cadde üzerinde bulunan Meliha (76) ve Salim Şahin ( 78) çiftinin bulunduğu evin bahçesine girdi.
Cengiz Ö., bahçede oturan Şahin çiftinin masa üzerinde bulunan cep telefonunu zorla almaya çalıştı. Bu sırada Parkinson hastası Salim Şahin, cep telefonunu vermemek için direnip tepki gösterince Cengiz Ö. panik olup Şahin çiftinin evine girdi.
Şüpheli kapıyı üzerine kilitlerken, dışarda kalan Şahin çifti ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Cengiz Ö.’yü evden çıkması için ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu esnada şüpheli kapının camlarını kırarken, beyaz perdeleri üzerine geçirip anlamsız hareketler yapmaya başladı. Şüpheli şahıs, kırdığı camlardan dışarıya sandalye de attı.
Cengiz Ö., uzun süren ikna çalışmalarına karşılık vermeyince olay yerine Özel Harekat Polisleri çağırıldı.