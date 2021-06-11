Antalya'da yaşlı çifte dehşeti yaşattı! Özel Harekat ekibinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi

Şüpheli kapıyı üzerine kilitlerken, dışarda kalan Şahin çifti ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Cengiz Ö.’yü evden çıkması için ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu esnada şüpheli kapının camlarını kırarken, beyaz perdeleri üzerine geçirip anlamsız hareketler yapmaya başladı. Şüpheli şahıs, kırdığı camlardan dışarıya sandalye de attı.