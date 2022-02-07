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Antalya'da yasaklı cins sokak köpeği genç kadın ve köpeğine dehşeti yaşattı

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da yasaklı cins sokak köpeği genç kadın ve köpeğine dehşeti yaşattı

ANTALYA'da köpeğini gezdirmeye çıkaran genç kadın, site girişinde yasaklı American staff cinsi olduğu belirtilen bir köpeğin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda genç kadın ile köpeği yaralandı.

Antalya'da yasaklı cins sokak köpeği genç kadın ve köpeğine dehşeti yaşattı

ANTALYA'nın Altıntaş Mahallesi Akkavak Caddesi'nde köpeğini gezdirmek için evinden dışarı çıkan Gözde Kavzan (30), sitenin dışına çıktığı anda başı boş bir köpek bir anda saldırdı.

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Antalya'da yasaklı cins sokak köpeği genç kadın ve köpeğine dehşeti yaşattı

Neye uğradığını şaşıran Kavzan, saldıran köpeği uzaklaştırmak istese de başarılı olamadı.

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Antalya'da yasaklı cins sokak köpeği genç kadın ve köpeğine dehşeti yaşattı

Köpek, Kavzan'ı bacaklarının çeşitli bölümünden ısırarak yaraladı, diğer köpeğin de sol arka bacağını parçaladı.

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Antalya'da yasaklı cins sokak köpeği genç kadın ve köpeğine dehşeti yaşattı

Kavzan'ın komşuları sesleri duyması üzerine olay yerine gelerek saldırgan köpeği arka bacaklarından tutarak ayırdı.

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