Antalya'da yasaklı cins sokak köpeği genç kadın ve köpeğine dehşeti yaşattı
ANTALYA'da köpeğini gezdirmeye çıkaran genç kadın, site girişinde yasaklı American staff cinsi olduğu belirtilen bir köpeğin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda genç kadın ile köpeği yaralandı.
ANTALYA'nın Altıntaş Mahallesi Akkavak Caddesi'nde köpeğini gezdirmek için evinden dışarı çıkan Gözde Kavzan (30), sitenin dışına çıktığı anda başı boş bir köpek bir anda saldırdı.
121
Neye uğradığını şaşıran Kavzan, saldıran köpeği uzaklaştırmak istese de başarılı olamadı.
221
Köpek, Kavzan'ı bacaklarının çeşitli bölümünden ısırarak yaraladı, diğer köpeğin de sol arka bacağını parçaladı.
321
Kavzan'ın komşuları sesleri duyması üzerine olay yerine gelerek saldırgan köpeği arka bacaklarından tutarak ayırdı.
421