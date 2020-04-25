Antalya'da yarış motosikleti çalan şebeke çökertildi hırsızlardan biri kadın

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çarşı ve Güllerpınarı mahallelerinde 22 Nisan'da iki yarış motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı. Okurcalar ve Konaklı mahallelerinde iki motosikletin daha çalındığı bilgisine ulaşan polis, jandarma ekiplerince ortak çalışma yürüttü.