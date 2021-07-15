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Antalya'da 'yapamazsın' diyenlere inat 4 bilezikle başladı! Milyonluk servet kazandı

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da 'yapamazsın' diyenlere inat 4 bilezikle başladı! Milyonluk servet kazandı

ANTALYA'da 14 yıl önce eşine destek olmak için 4 bileziğini satan 42 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Öncel servet kazandı.

Antalya'da 'yapamazsın' diyenlere inat 4 bilezikle başladı! Milyonluk servet kazandı

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki 3 çocuk sahibi Fatma Öncel, 14 yıl önce eşine destek olmak için hayvancılık işine girmek istedi. Öncel, polis memuru eşinden olumlu yanıt alınca kolları sıvadı.

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Antalya'da 'yapamazsın' diyenlere inat 4 bilezikle başladı! Milyonluk servet kazandı

Öncel, düğününden kalan 4 bileziğini dönemin parasıyla 2 bin 500 liraya satıp 2 bin 400 liraya inek, 100 liraya da hayvanını besleyecek yem aldı. 

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Antalya'da 'yapamazsın' diyenlere inat 4 bilezikle başladı! Milyonluk servet kazandı

İlk başlarda inek sütü satarak para kazanmaya başlayan Öncel, zamanla inek sayısını 20’ye kadar çıkardı. 

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Antalya'da 'yapamazsın' diyenlere inat 4 bilezikle başladı! Milyonluk servet kazandı

İneklerini beslemek için bir de tarla kiralayan Öncel, buraya ektiği mısır harmanıyla hayvanlarını beslemeye başladı.

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