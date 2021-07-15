Antalya'da 'yapamazsın' diyenlere inat 4 bilezikle başladı! Milyonluk servet kazandı
ANTALYA'da 14 yıl önce eşine destek olmak için 4 bileziğini satan 42 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Öncel servet kazandı.
Muratpaşa ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki 3 çocuk sahibi Fatma Öncel, 14 yıl önce eşine destek olmak için hayvancılık işine girmek istedi. Öncel, polis memuru eşinden olumlu yanıt alınca kolları sıvadı.
Öncel, düğününden kalan 4 bileziğini dönemin parasıyla 2 bin 500 liraya satıp 2 bin 400 liraya inek, 100 liraya da hayvanını besleyecek yem aldı.
İlk başlarda inek sütü satarak para kazanmaya başlayan Öncel, zamanla inek sayısını 20’ye kadar çıkardı.
İneklerini beslemek için bir de tarla kiralayan Öncel, buraya ektiği mısır harmanıyla hayvanlarını beslemeye başladı.