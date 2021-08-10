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Antalya'da yanan yavru sincabın yaşam mücadelesi! Üzücü haberler var

Antalya'da yanan yavru sincabın yaşam mücadelesi! Üzücü haberler var

ANTALYA'daki yangınlarda alevlerden kurtulan yavru sincap tedavi ediliyor. Vücudundaki 3. derece yanıklara rağmen yaşam savaşını sürdüren sincap için üzücü haberler var.

Antalya'da yanan yavru sincabın yaşam mücadelesi! Üzücü haberler var

Manavgat'ta, 10 gün süren orman yangınlarında binlerce hayvan öldü. Söndürme çalışmalarında fark edilerek kurtarılan hayvanların ise tedavilerine devam ediliyor. Alevlerden kurtulan yavru sincap da hayvanseverler tarafından tedavisi için Antalya'daki özel kliniğe getirildi. 

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Antalya'da yanan yavru sincabın yaşam mücadelesi! Üzücü haberler var

1 aylık olduğu değerlendirilen yavru sincabın vücudundaki üçüncü derece yanıkların iyileştirilmesi için çaba harcanıyor. Burnu, ensesi ve ayakları yanan sincabın hayati tehlikesi devam ediyor.

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Antalya'da yanan yavru sincabın yaşam mücadelesi! Üzücü haberler var

Ciğerleri dumandan etkilendi

Dumandan ciğerleri etkilenen sincaba klinikte uygulanan 'yoğun bakım' tedavisinde oksijen takviyesiyle solunum sıkıntısı giderilmeye çalışılıyor.

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Antalya'da yanan yavru sincabın yaşam mücadelesi! Üzücü haberler var

Gözlerini kaybetme riski

Enjektör kullanılarak sıvı ile beslenen sincabın gözlerine damla damlatılıp, görüşünde sıkıntı yaşamaması için müdahale ediliyor. 

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