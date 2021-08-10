Antalya'da yanan yavru sincabın yaşam mücadelesi! Üzücü haberler var
ANTALYA'daki yangınlarda alevlerden kurtulan yavru sincap tedavi ediliyor. Vücudundaki 3. derece yanıklara rağmen yaşam savaşını sürdüren sincap için üzücü haberler var.
Manavgat'ta, 10 gün süren orman yangınlarında binlerce hayvan öldü. Söndürme çalışmalarında fark edilerek kurtarılan hayvanların ise tedavilerine devam ediliyor. Alevlerden kurtulan yavru sincap da hayvanseverler tarafından tedavisi için Antalya'daki özel kliniğe getirildi.
1 aylık olduğu değerlendirilen yavru sincabın vücudundaki üçüncü derece yanıkların iyileştirilmesi için çaba harcanıyor. Burnu, ensesi ve ayakları yanan sincabın hayati tehlikesi devam ediyor.
Ciğerleri dumandan etkilendi
Dumandan ciğerleri etkilenen sincaba klinikte uygulanan 'yoğun bakım' tedavisinde oksijen takviyesiyle solunum sıkıntısı giderilmeye çalışılıyor.
Gözlerini kaybetme riski
Enjektör kullanılarak sıvı ile beslenen sincabın gözlerine damla damlatılıp, görüşünde sıkıntı yaşamaması için müdahale ediliyor.