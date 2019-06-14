Antalya'da yakalanan 56 santimetrelik vantuz şaşkınlık yarattı: Köpek balığı zannettim

Çevresine sorup araştırmalar yaptığında bu balığın oltayla yakalanmadığını öğrendiğini ifade eden Mahir Güler, “Antalya’da ilgili kurumlara başvurdum. Öldüğü için bir işlem yapılamadı. Hatay, Muğla ve Bodrum’da yakalanmış. Görenler de çok şaşırdı, fotoğraflarını çekti. Keşke ölmeseydi. Çöpe atmayacağım gidip gömeceğim” diye konuştu.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü yetkilileri, vantuz balığının genelde büyük balıkların üzerine yada teknelere yapışarak hayatlarını sürdürdüğünü, Akdeniz’de görülebildiğini ama oltaya nadir takıldıklarını bildirdi.

Yetkililer zararsız bir balık olan vantuzun etinin ise genelde yenmediğini kaydetti.