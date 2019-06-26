Antalya'da yakalanan 2 metre boyundaki köpek balığı görenleri hayrete düşürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da yakalanan 2 metre boyundaki köpek balığı görenleri hayrete düşürdü

Antalya'da 2 metre boyundaki köpek balığı balıkçıların oltasına takıldı. 'Pamuk' cinsi köpek balığı görenleri hayrete düşürdü, yakalayan balıkçıyı sevindirdi.

Antalya'da yakalanan 2 metre boyundaki köpek balığı görenleri hayrete düşürdü - Sayfa 1

Antalya'da av için denize açılan balıkçıların oltasına yaklaşık 2 metre boyunda Pamuk cinsi köpek balığı takıldı.

Kentin ünlü Lara plajının 500 metre açığında yakalanan köpek balığının tutulma anı ise balıkçılar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. 

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Antalya'da yakalanan 2 metre boyundaki köpek balığı görenleri hayrete düşürdü - Sayfa 2

Gündüz saatlerinde kentin ünlü plajının 500 metre açığında balık avına çıkan balıkçılar, oltalarına takılan köpek balığını görünce şaşkına döndü.

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Antalya'da yakalanan 2 metre boyundaki köpek balığı görenleri hayrete düşürdü - Sayfa 3

Balığı kanca yardımıyla teknelerine alan balıkçılar, bu anlarıysa "Jaws geldi" diyerek cep telefonuyla kaydetti. 

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Antalya'da yakalanan 2 metre boyundaki köpek balığı görenleri hayrete düşürdü - Sayfa 4

Camgöz balığının pamuk türü olan ve insanlar açısından zararsız olarak bilinen köpek balığının zararsız bir cins olduğu ve kilosunun 15-20 TL arasında bulunduğu belirtildi. 

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