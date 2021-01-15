Antalya'da vahşet! Şizofreni hastası, babasını öldürüp annesini yaraladı

Manavgat'ın Örnek Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Erdal Kuran, geçen yıl 17 Mart günü saat 09.00 sıralarında babası İsmail Kuran'ı bıçaklayarak öldürdü. Annesi Emine Kuran'ı da yaralayan Erdal Kuran, elindeki bıçakla sokağa çıktı. Üzerinde kanlı tişört ve eşofman bulunan Kuran, "Babamı öldürdüm, annemi yaraladım" diye bağırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Emine Kuran hastaneye kaldırılırken, elindeki bıçakla uzun süre polislere direnen Erdal Kuran, çevredekilere saldırma ihtimaline karşı sol bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Kuran, hastaneye götürüldü.