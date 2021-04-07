Antalya'da vahşet 15 ay sonra ortaya çıktı! Cesedi parçalayıp foseptiğe atmışlar

Ekipler, Süleyman Eken'in en son Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşler ile görüştüğünü belirledi. Yapılan teknik inceleme sonucu Yılmaz kardeşlerin, Eken'in kaybolduğu tarihte Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi civarında olduğu saptandı.