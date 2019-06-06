Antalya'da üzücü görüntüye şemsiyeli kamuflaj
İhlas Haber Ajansı
ANTALYA’nın Konyaaltı ilçesinde yaklaşık 20 gündür karavanıyla tatil yapan Kenan Öztürk (62), sabah denize girdikten sonra uzandığı kumsalda kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.
ANTALYA’nın Konyaaltı ilçesinin dünyaca ünlü sahilinde bir kişi plajda ölü olarak bulundu.
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Sabah görevine başlayan plaj çalışanları şezlonglar arasında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü.
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112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk ekipleri eldi.
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Sağlık ekipleri 62 yaşındaki emekli Kenan Öztürk’ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
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