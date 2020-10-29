Antalya'da üretiliyor dünya peşinde! 5 milyon lira gelir bekleniyor kilosu 2,5 TL

Dallarıyla birlikte kesilen defne yaprakları, alım yapan firmalara kilosu 2,5 TL'den satılıyor. Yaylaalan Mahallesi'nde 15 gün sürmesi planlanan defne hasadında bu sene ormana ait alandan 1500 ton, özel şahısların mülkiyetinde olan yerlerden ise 500 ton olmak üzere yaklaşık 2 bin ton defne yaprağı üretimi hedefleniyor. Bu sene defne yaprağı üretiminde beklenen gelir ise yaklaşık 5 milyon TL.