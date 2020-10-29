Antalya'da üretiliyor dünya peşinde! 5 milyon lira gelir bekleniyor kilosu 2,5 TL
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 627 hektar alanda yapılan defnenin hasadı başladı.
Manavgat'ın kırsal Yaylaalan Mahallesi'nde yaşayanlar, son bir haftadır sabah çok erken saatte kalkarak traktörlerle, kamyonetlerle Orman Genel Müdürlüğü'nce oluşturulan 1400 hektarlık defne rehabilitasyon alanının 624 hektarlık bölümünde defne yaprağı hasadına gidiyor.
Yaylaalan Mahallesi'nde 1962 yılından bu yana gerçekleştirilen defne yaprağı hasadı ailede yaşayan herkesin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Sabah erken saatte başlayan defne hasadına katılan mahalle halkı yanlarında getirdikleri semaverlerle çay demleyip, yemeklerini yiyor.
Dallarıyla birlikte kesilen defne yaprakları, alım yapan firmalara kilosu 2,5 TL'den satılıyor. Yaylaalan Mahallesi'nde 15 gün sürmesi planlanan defne hasadında bu sene ormana ait alandan 1500 ton, özel şahısların mülkiyetinde olan yerlerden ise 500 ton olmak üzere yaklaşık 2 bin ton defne yaprağı üretimi hedefleniyor. Bu sene defne yaprağı üretiminde beklenen gelir ise yaklaşık 5 milyon TL.
Defne kesiminin çok zor olduğunu belirten mahalle halkı, en büyük sıkıntılarının yol olduğunu belirterek, kestikleri defne dallarını bazen 700- 800 metrelik sarp, kayalık arazilerden sırtlarında taşıyarak yola getirdiklerini söyledi.