Antalya’da ucuz yorgan ve battaniye izdihamı
ANTALYA’da bir halı mağazasının indirimli satışa sunduğu çift kişilik battaniye ve yorganları almak isteyenler izdihama neden oldu.
ANTALYA’nın Muratpaşa ilçesinde bir halı mağazası, il dışındaki depodaki ürünlerini su bastığı gerekçesiyle ürünlerinin elde kalmaması için yüzde 70’e varan indirime gittiğini duyurdu.
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Mağaza indirim yapılacağı ürünlerin çeşidini ve fiyatlarını içeren broşürleri camlara astı.
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Fiyatları gören vatandaşlar mağazaya akın etti.
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20 liraya markalı olduğu iddia edilen çift kişilik battaniye ve yorganları almak isteyenler izdihama neden oldu.
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