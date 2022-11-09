Antalya'da üçlü cinsel ilişki sırasında öldürüp penisini kestiler! Kan donduran ifadeler

Savcılık neyle suçladı

Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede 28 Ocak gecesi saat 23.00 sıralarında bir parkta çukur kazısı yapıldığı ihbarına giden jandarma ekiplerinin şüphelinin kaçtığı bilgisi üzerine sahildeki yürüme yoluna indiği ve tişörtünde kan izleri olan şüpheliyi yakaladığı, şüpheliyle birlikte eve geldiklerinde üstü çıplak bir şekilde Kadir Demir’in cansız bedeniyle karşılaşıldığı belirtildi. İddianamede olayın Kadir Demir, Elvan Küçükaltun ve Nadja Angela Grosser arasında yaşanan eğlencede tartışmadan çıktığı, bu sırada kadının odada olmadığı, şüphelinin Kadir Demir’i 34’ü öldürücü olmak üzere 54 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirtildi. Nadja Angela Grosser’in Kadir Demir’in kimliğinin de olduğu çantayı alarak evden ayrıldığı ve bir aracın kasasına bıraktığı ifade edildi. İddianamede Elvan Küçükaltun’un ‘canavarca hisle kasten öldürme’, Nadja Angela Grosser’in de ‘kasten öldürmeye iştirak’ suçundan cezalandırılması talep edildi.