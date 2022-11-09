Antalya'da üçlü cinsel ilişki sırasında öldürüp penisini kestiler! Kan donduran ifadeler
MANAVGAT'ta üçlü cinsel ilişki sırasında Kadir Demir'i öldürüp, penisini kestikleri iddiasıyla tutuklanan Alman sevgili Nadja Angela Grosser (40) ile Elvan Küçükaltun (48) hakim karşısına çıktı. Küçükaltun, Kadir Demir'in grup seks teklif ettiğini iddia ederek, "Nadja da ben de kabul etmedik. Ben tuvalette kusuyordum, bu sırada Kadir ve Nadja yatak odasına gitmişler, ilişkiye giriyorlardı. Kavga ettik" dedi. Alman sevgili tahliye edildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl ocak ayında üçlü cinsel ilişki yaşadıkları Kadir Demir'i (39) öldürüp penisini kestikleri iddiasıyla sevgilisi Nadja Angela Grosser (40) ile tutuklanan Elvan Küçükaltun (48) hakim karşısına çıktı. Küçükaltun, Kadir Demir'in grup seks teklif ettiğini iddia ederek, "Nadja da ben de kabul etmedik. Ben tuvalette kusuyordum, bu sırada Kadir ve Nadja yatak odasına gitmişler, ilişkiye giriyorlardı. Kavga ettik, elinden bıçağı almak için uğraşırken parmaklarım kesildi. Biz kavga ederken Nadja odadan çıkmıştı. Sonrasını hatırlamıyorum" iddiasında bulundu. Şahsın ‘canavarca hisle kasten öldürme’, Alman sevgilisinin ise ‘kasten öldürmeye iştirak’ suçundan yargılandığı davada kadının adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, şahsın ise tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
İddialara göre, Side Mahallesi’nde Elvan Küçükaltun ve 3 yıldır birlikte yaşadığı Alman Nadja Angela Grosser, 28 Ocak Cuma günü arkadaşları Kadir Demir’i evlerine davet etti. Birlikte alkol alıp eğlendikleri sırada Elvan Küçükaltun, Alman sevgilisi Nadja Angela Grosser’e sert ve agresif davrandığı iddiasıyla Kadir Demir’le tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan bıçaklı kavgada Elvan Küçükaltun, Kadir Demir’i göğsünden bıçakladı. Demir’in öldüğünü anlayan Elvan Küçükaltun, Grosser’i köpeklerle birlikte evden gönderdi. Elvan Küçükaltun, evinin yakınındaki parkta cesedi gömmek için çukur kazdığı sırada kendisini gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri tarafından kovalamaca sonucunda yakalandı.
Et doğradım hava almaya çıktım
Üzeri kanlı olan şüpheli, jandarmanın üzerindeki kanın sebebini sorması üzerine, "Ben et doğradım, içim daraldı, biraz hava almaya çıkmıştım" dedi. Küçükaltun’un davranışlarından şüphelenen jandarma ekipleri, evde yaptıkları incelemede vahşi cinayeti ortaya çıkardı. Telefonla eve çağrılan Nadja Angela Grosser ile Elvan Küçükaltun, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kadir Demir’in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, şüpheliler jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Elvan Küçükaltun ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, Grosser adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine Nadja Angela Grosser de 2 gün sonra ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan tutuklandı.
Savcılık neyle suçladı
Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede 28 Ocak gecesi saat 23.00 sıralarında bir parkta çukur kazısı yapıldığı ihbarına giden jandarma ekiplerinin şüphelinin kaçtığı bilgisi üzerine sahildeki yürüme yoluna indiği ve tişörtünde kan izleri olan şüpheliyi yakaladığı, şüpheliyle birlikte eve geldiklerinde üstü çıplak bir şekilde Kadir Demir’in cansız bedeniyle karşılaşıldığı belirtildi. İddianamede olayın Kadir Demir, Elvan Küçükaltun ve Nadja Angela Grosser arasında yaşanan eğlencede tartışmadan çıktığı, bu sırada kadının odada olmadığı, şüphelinin Kadir Demir’i 34’ü öldürücü olmak üzere 54 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirtildi. Nadja Angela Grosser’in Kadir Demir’in kimliğinin de olduğu çantayı alarak evden ayrıldığı ve bir aracın kasasına bıraktığı ifade edildi. İddianamede Elvan Küçükaltun’un ‘canavarca hisle kasten öldürme’, Nadja Angela Grosser’in de ‘kasten öldürmeye iştirak’ suçundan cezalandırılması talep edildi.