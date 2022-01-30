Antalya'da üçlü cinsel ilişki sırasında cinsel organını kesip öldürdü! Anlattıkları kan dondurdu

Antalya'da akıllara zarar veren bir olay yaşandı. Olay, cuma gecesi Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kiremithane Sokak'ta meydana geldi. Alman Nadia Angela Grosser ile birlikte yaşadığ Elvan Küçükaltun, sabah erken saatten itibaren alkol almaya başladı. İkili, saat 15.30 sıralarında arayan arkadaşları Kadir Demir'i de eve davet etti.