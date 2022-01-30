Antalya'da üçlü cinsel ilişki sırasında cinsel organını kesip öldürdü! Anlattıkları kan dondurdu
ANTALYA'da iddiaya göre 48 yaşındaki Elvan Küçükaltun, sevgilisi Nadia Angela Grosser ve evine çağırdığı arkadaşı Kadir Demir ile birlikte ilişkiye girdi. Bir süre sonra çıkan tartışmada Küçükaltun, Demir'i bıçaklayıp, cinsel organını keserek öldürdü. Vahşetin detayları da ortaya çıktı.
Antalya'da akıllara zarar veren bir olay yaşandı. Olay, cuma gecesi Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kiremithane Sokak'ta meydana geldi. Alman Nadia Angela Grosser ile birlikte yaşadığ Elvan Küçükaltun, sabah erken saatten itibaren alkol almaya başladı. İkili, saat 15.30 sıralarında arayan arkadaşları Kadir Demir'i de eve davet etti.
Saat 19.00 sıralarında Kadir Demir'in de gelmesiyle birlikte alkol alan üçlü, ardından 3'lü cinsel ilişkide bulundu. Elvan Küçükaltun, bir sürie sonra Kadir Demir'le tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili kavga etti. Bu sırada Nadia Angela Grosser, köpeklerini alarak evden ayrıldı. Elvan Küçükaltun, eline geçirdiği bıçakla Kadir Demir'i önce göğsünden bıçakladı, ardından cinsel organını kesti.
Et doğradım, içim daraldı
Kadir Demir'in hayatını kaybettiğini anlayan Elvan Küçükaltun, cesedi evin yakınındaki parka gömmek için harekete geçti. Parka giderek mezar yeri kazmaya başlayan Elvan Küçükaltun'u görenler, jandarmaya kaçak kazı ihbarında bulundu. Jandarma ekiplerini gören Elvan Küçükaltun, ara sokaklardan kaçarak Side sahiline gitti. Jandarma ekipleri, Side sahilinde Elvan Küçükaltun'u yürürken yakaladı.
Üzeri kanlı olan Elvan Küçükaltun, jandarma görevlilerinin sorusu üzerine, "Ben et doğradım, içim daraldı, biraz hava almaya çıkmıştım" dedi. Elvan Küçükaltun'un davranışlarından şüphelenen jandarma, evi kontrol etmek için geldiğinde cinayetle karşılaştı. Telefonla eve çağrılan Nadia Angela Grosser'le birlikte Elvan Küçükaltun, gözaltına alındı. Kadir Demir'in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.