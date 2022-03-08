Antalya'da TV izlerken çocuklar bir anda bağırdı! Faciadan dönüldü: Alev topuna döndü
ANTALYA’da bir hurdacıda çıkan yangında depo ve müstakil ev alevlere teslim oldu. Korku dolu anların yaşandığı yangında ev, depodaki tamiri yapılan beyaz eşyalar ve bir kamyonet yandı.
Edinilen bilgiye göre yangın, saat 18.15 sırasında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi 237. Sokak'ta boşluk alandaki bir müstakil ev ve depoda çıktı.
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Hurdacılık yapan Abdullah Şık’ın malzemelerinin bulunduğu depodan alevler yükselmeye başladı.
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Çok sayıda yanıcı maddenin bulunduğu depodaki yangın kısa sürede büyüyerek, bitişiğindeki müstakil eve sıçradı.
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Çevredekilerin haber vermesiyle evden çıkan Abdullah Şık, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
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