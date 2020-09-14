Antalya'da tuvalete giden genç az daha hayatından olacaktı

Halat ve merdiven yardımıyla genci kurtarmak için 15 metre ormanlık alandan aşağı inen itfaiye ekipleri genci sedyeye bağladı.Halatı tutan polis ve itfaiye ekipleri Mehmet T.'yi bulunduğu bölgeden 40 dakikalık çalışma sonucu güçlükle çıkardı.