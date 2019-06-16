Antalya'da turistleri dolandıran kuyumcu dükkanı mühürlendi

ANTALYA Alanya’da yabancı uyruklu bir gruba sahte altın sattığı tespit edilen ve yapılan aramalarda çokça sahte altın ele geçirilen kuyumcu dükkanı, emniyet güçleri ve Alanya Belediyesi Zabıta Birimi ekiplerince faaliyete kapatılarak mühürlendi.