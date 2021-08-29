Antalya'da turistler plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar
ANTALYA'da hava sıcaklığının 33 dereceye, nem oranının ise yüzde 90’a yaklaşması ile sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti.
Antalya’da hava sıcaklığı bugün 33 dereceye ulaştı. Nem oranının yüzde 88, deniz suyu sıcaklığının 29 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yoğunluk oluşturdu.
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Kilometrelerce uzanan sahil şeridi hafta sonu olması nedeniyle neredeyse tıka basa doldu.
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Sahile gelen vatandaşlar Akdeniz’in serin suyuna girerek serinledi.
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Bazı vatandaşlar ise sıcak hava dolayısı ile şemsiye altında dinlenmeyi tercih ederken, bazıları da tekneden paraşütle uçarak şehri izledi.
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