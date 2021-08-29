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Antalya'da turistler plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da turistler plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar

ANTALYA'da hava sıcaklığının 33 dereceye, nem oranının ise yüzde 90’a yaklaşması ile sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti.

Antalya'da turistler plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar

Antalya’da hava sıcaklığı bugün 33 dereceye ulaştı. Nem oranının yüzde 88, deniz suyu sıcaklığının 29 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yoğunluk oluşturdu. 

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Antalya'da turistler plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar

Kilometrelerce uzanan sahil şeridi hafta sonu olması nedeniyle neredeyse tıka basa doldu. 

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Antalya'da turistler plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar

Sahile gelen vatandaşlar Akdeniz’in serin suyuna girerek serinledi. 

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Antalya'da turistler plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar

Bazı vatandaşlar ise sıcak hava dolayısı ile şemsiye altında dinlenmeyi tercih ederken, bazıları da tekneden paraşütle uçarak şehri izledi.

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