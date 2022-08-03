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Antalya'da tur otobüsü ile kamyonet çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Antalya'da tur otobüsü ile kamyonet çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

ANTALYA'da tur otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Feci kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybederken oğlu ve 5 turist yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da tur otobüsü ile kamyonet çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Muharrem Aydın'ın (56) kullandığı 07 YAV 44 plakalı kamyon, Çakış Mahallesi D-400 kara yolundaki kavşakta İsmail Erdem idaresindeki 07 EYS 07 plakalı turistleri taşıyan tur otobüsüyle çarpıştı.

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Antalya'da tur otobüsü ile kamyonet çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kaza ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Antalya'da tur otobüsü ile kamyonet çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen çıkarılamayınca bölgeye 2 vinç çağrıldı. 

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Antalya'da tur otobüsü ile kamyonet çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Vinçlerin yardımıyla kaldırılan araçtan çıkarılan Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aydın'ın cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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