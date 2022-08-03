Antalya'da tur otobüsü ile kamyonet çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
ANTALYA'da tur otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Feci kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybederken oğlu ve 5 turist yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Muharrem Aydın'ın (56) kullandığı 07 YAV 44 plakalı kamyon, Çakış Mahallesi D-400 kara yolundaki kavşakta İsmail Erdem idaresindeki 07 EYS 07 plakalı turistleri taşıyan tur otobüsüyle çarpıştı.
Kaza ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen çıkarılamayınca bölgeye 2 vinç çağrıldı.
Vinçlerin yardımıyla kaldırılan araçtan çıkarılan Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aydın'ın cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.