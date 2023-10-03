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Antalya'da tur minibüsü kamyona ok gibi saplandı! 2 kişi öldü 9 kişi de yaralandı o anlar kamerada

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Antalya'da tur minibüsü kamyona ok gibi saplandı! 2 kişi öldü 9 kişi de yaralandı o anlar kamerada

ANTALYA'nın Serik ilçesinde tur minibüsünün park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Minibüsün kamyona ok gibi saplandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da tur minibüsü kamyona ok gibi saplandı! 2 kişi öldü 9 kişi de yaralandı o anlar kamerada

Antalya'nın Serik ilçesindeki korkunç kaza gece saat 01.00 sıralarında D 400 kara yolu üzerinde yaşandı. Tur minibüsünün park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

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Antalya'da tur minibüsü kamyona ok gibi saplandı! 2 kişi öldü 9 kişi de yaralandı o anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre Hamit Şahin idaresindeki 31 ZF 009 plakalı tur minibüsü, Akçaalan Mahallesi'nde yolun sağ tarafında park halinde bulunan 33 N 5063 plakalı kamyona arkadan çarptı.

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Antalya'da tur minibüsü kamyona ok gibi saplandı! 2 kişi öldü 9 kişi de yaralandı o anlar kamerada

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede henüz ismi belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan 9 kişi ise olay yerindeki müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

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Antalya'da tur minibüsü kamyona ok gibi saplandı! 2 kişi öldü 9 kişi de yaralandı o anlar kamerada

Kamyona ok gibi saplandı

Kaza anı çevredeki iş yerlerinden birinin kamerasına saniye saniye yansıdı. Park halindeki kamyona hızla gelen minibüsün arkadan çarptığı anlar kayda girdi.

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