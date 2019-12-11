Antalya'da tüm birimler teyakkuza geçti vali saat verip uyardı
ANTALYA 'da bu gece büyük bir yağış bekleniyor. Şehirde tüm birimler teyakkuza geçti. AFAD ve itfaiyede tüm izinler iptal edildi. Bütün kamu birimlerinde kriz masası oluşturuldu. Önlemler tamam. Valisi Münir Karaloğlu'dan vatandaşlara uyarı geldi.
ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da gece yarısında yağışın hızlanacağını belirterek, "Kriz merkezinin yönettiği bin 452 personel hazır durumda. 213 ekibimiz var, 252 iş makinesi ve 124 kamyonla olayı takip ediyoruz." dedi.
İlk defa kırmızı uyarı Antalya için verildi
Karaloğlu, kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Şubat 2019 itibarıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, uyarı sistemini dünyanın da uyguladığı renkler üzerinden yayınladığını, ilk defa kırmızı uyarının Antalya'dan verildiğini hatırlattı.
Büyük hasar olabilir ve kayıplar muhtemel
Meteorolojinin yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört renginin olduğunu belirten Karaloğlu, "Yeşilde tedbire gerek yok, sarıda tedbirli olunması gerektiğiyle ilgili uyarıda bulunulmuş oluyor. Turuncuda, meteorolojik verilerin, hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Kırmızıda ise büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir." diye konuştu.Kurumlar olarak alınan tedbirlerle can kayıplarının, hasarların en aza indirilebildiğini ifade eden Karaloğlu, Antalya ve çevresinde şu ana kadar beklenen yağış miktarının düşmediğini bildirdi.
Serik ve Manavgat'ta 30 kilogram yağış alındığını, Antalya merkezde, Aksu, Döşemealtı ve Kemer'de de 5 ile 15 kilogram arasında yağış miktarı olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti: "Esas beklentimiz, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün uyarısı, bugün 18.00'den sonra özellikle gece yarısı esas yağış miktarı hızlanacak. Esas yağışı gece alacağız. Sabah saat 08.00'e kadar şiddetli yağış devam edecek. Hem Büyükşehir Belediyemiz hem diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın teyakkuz hali devam edecek.