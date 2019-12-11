Antalya'da tüm birimler teyakkuza geçti vali saat verip uyardı

Büyük hasar olabilir ve kayıplar muhtemel

Meteorolojinin yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört renginin olduğunu belirten Karaloğlu, "Yeşilde tedbire gerek yok, sarıda tedbirli olunması gerektiğiyle ilgili uyarıda bulunulmuş oluyor. Turuncuda, meteorolojik verilerin, hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Kırmızıda ise büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir." diye konuştu.Kurumlar olarak alınan tedbirlerle can kayıplarının, hasarların en aza indirilebildiğini ifade eden Karaloğlu, Antalya ve çevresinde şu ana kadar beklenen yağış miktarının düşmediğini bildirdi.