Antalya'da trans bireyi öldürdü! Gülerek arkadaşına anlattı

'Birini öldürdük' dediler"

Sanığın arkadaşı olduğunu söyleyen H.C., olay günü Şahin Yalçın'ın sabah saatlerinde kendisini aradığını söyledi. H.C., “Şahin beni arayıp, 'acil gel' dedi. Gelmeyeceğimi söyleyince, 'ben geleceğim, aşağıya in' dedi. Aşağıda Şahin ve Ş.K. beraberlerdi. Ş.K.'nın morali çok bozuk duruyordu. Şahin ise iyiydi. Babamın arabasıyla hareket ettiğimizde, 'birini öldürdük' dediler. Ben ciddiye almadım ama sonradan Şahin'in ağabeyini aradım" dedi. Sanığın ağabeyi İ.Y. de duruşmada tanık olarak dinlendi. İ.Y., “Olay günü kardeşime kapıyı eşim açtı. Zaten kardeşimin arkadaşı Ş.K. da bir süredir bizim yanımızda kalıyordu. İkisi beni dışarıya çağırdı. Bana, 'birini öldürdük' dediler. Ben de polise durumu bildireceğimi söyledim. H.C. de yanımdaydı" diye konuştu.