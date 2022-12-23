Antalya'da trajikomik olay: Yüzüne sürülen kolonya başına iş açtı soluğu adliyede aldı
ANTALYA'da bir kadın sürücü otomobiliyle karıştığı kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası alkometreyi üflediğinde 1.90 promil alkollü çıkan kadın şaşkına döndü. Polise alkol almadığını söyleyip durumu izah etmeye çalışan kadın önce hastaneye sonra da adliyeye gitti...
Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Hisar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Merve Şahin, 07 AZJ 454 plakalı otomobili ile seyir halindeyken Zeynep Akın idaresindeki 07 LUL 80 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücülerden Zeynep Akın, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılarak yol kenarına oturtuldu.
Vatandaşlar su ve kolonya ile sakinleştirdi
Burada vatandaşlar Akın’a su ve kolonya ile sakinleştirmeye çalışırken, araçta sıkışan ve şoka giren diğer sürücü Merve Şahin ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastaneye sevk edildi.
Alkolmetre 1.90 alkollü gösterince şok oldu
Alkol kontrolü yapılan kadın sürücülerden Zeynep Akın, 1,90 promil alkollü çıktı. 1.90 promil alkollü çıkan Akın neye uğradığını şaşırdı.