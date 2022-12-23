Antalya'da trajikomik olay: Yüzüne sürülen kolonya başına iş açtı soluğu adliyede aldı

Vatandaşlar su ve kolonya ile sakinleştirdi

Burada vatandaşlar Akın’a su ve kolonya ile sakinleştirmeye çalışırken, araçta sıkışan ve şoka giren diğer sürücü Merve Şahin ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastaneye sevk edildi.