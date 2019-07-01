Antalya'da toros manzaralı denizin keyfini çıkardılar

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Antalya'da toros manzaralı denizin keyfini çıkardılar

ANTALYA'da sahiller, hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 25 derece olmasıyla, tatilcilerle dolup taştı.

Antalya'da toros manzaralı denizin keyfini çıkardılar - Sayfa 1

Antalya'da, sıcak havadan bunalan her yaştan tatilci, denize girip ferahladı.

17
Antalya'da toros manzaralı denizin keyfini çıkardılar - Sayfa 2

Tatilciler, Torosların manzarasının keyfini çıkarırken, çocuklar da kumsalda oynadı. 

27
Antalya'da toros manzaralı denizin keyfini çıkardılar - Sayfa 3

Bazı turistler, saatlerce güneşin altında yatıp bronzlaşmayı tercih ederken, bazıları da çocuklarıyla birlikte yüzmeyi, kumdan kale yapmayı ve zaman geçirmeyi seçti.

37
Antalya'da toros manzaralı denizin keyfini çıkardılar - Sayfa 4
47