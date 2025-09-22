Antalya'da toptancı halinde patlama! Yaralılar var
Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan sebze meyve toptancı halindeki işletmede patlama oldu. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. patlama anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Demre Toptancı Hali'ndeki iş yerinde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında hastaneye kaldırıldı.
İş yerinde ve araçlarda hasara yol açan patlamanın nedeninin tespiti için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
