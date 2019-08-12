Antalya'da TIR'dan caddeye kurban atıkları döküldü
İhlas Haber Ajansı
ANTALYA’da Kurban Bayramı'nda kesilen büyük ve küçükbaş hayvanların atıklarını götüren tırın dorsesinin arızalanması sonucu yola çok sayıda işkembe ve bir boğa leşi döküldü.
ANTALYA’da, edinilen bilgiye göre, Ali Yılmaz, 07 MNS 50 plakalı TIR'ına kent merkezindeki bir kurban pazarında biriken atıkları yükledi.
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Yılmaz, atıkları Kızıllı Entegre Katı Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi’ne götürmek üzere yola çıktı.
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TIR'ın damper kapağı teknik bir arızadan dolayı Atatürk Mahallesi Sakarya Bulvarı üzeri Dünyagöz Kavşağını geçtikten sonra açıldı.
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Kavşak sistemine işkembe atıkları ve bir boğa leşinin düştüğünü fark eden Yılmaz, hemen aracını sağa çekti.
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