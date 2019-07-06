Antalya’da termometreler 42 dereceyi gösterdi! Adres plaj oldu
Turizm kenti Antalya’da termometreler 42 dereceyi gösterdi. Kuru ve sıcak havanın etkili olduğu kentte vatandaşların adresi plaj ve ağaç gölgeleri oldu.
Ülke genelinde etkili olan sıcak hava Antalya’da etkisini daha fazla göstermeye başladı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü göstergelerinde hava sıcaklığı 39, nem ise yüzde 11 olarak ölçüldü.
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Kentin bazı noktaları ve otomobillerin termometreleri ise 42 dereceyi gösterdi.
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Sıcak havada serinlemek isteten tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın ederken, denize girmeyenler ağaç gölgelerinde dinlendi.
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Bazı vatandaşlar ağaç gölgesinde uyurken, bazıları da ailecek piknik yaptı.
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