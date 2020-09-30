Antalya'da tefeciler senedi imzalamayanların üzerine piton bırakmışlar

2 metrelik piton

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, kesici ve delici alet, dijital materyaller ile elebaşının ofisinde özel kafeste beslediği, mağdurları korkutmak ve sindirmek amacıyla kullandığı, yurda yasa dışı yollara sokulmuş, yaklaşık 2 metrelik piton ele geçirildi. Özel cam kafeste bulunan piton, Antalya Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.