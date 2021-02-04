Antalya'da tarihi dizi ve filmler sayesinde ilgi arttı! Kılıçlar fiyatlarına rağmen satılıyor
ANTALYA'daki bıçakçılar, son dönemdeki tarihi dizi ve filmler sayesinde kılıçlara olan ilginin arttığını ifade etti.
Tarihi Demirciler Çarşısı içinde 20 yıldır bıçakçılık yapan Savaş Sezgin, özel sipariş üzerine süs kılıçları yaptığını anlattı. Kılıçların ağızlarının keskin olmadığını, tamamen süs ve duvar dekorasyonu olarak yapıldığını söyleyen Sezgin, "Tarihi dizi ve filmleri insanlar çok sevdi. Dizi ve film sahnelerinde kullanılan kılıçlar da ilgi çekiyor. İnsanlar bize ulaşarak kılıç siparişi veriyor." dedi.
Sezgin, "Siparişler ve talepler beklemediğimiz şekilde arttı. Talep geçmişe oranla oldukça yüksek" diye konuştu.
"Bu kılıcın fiyatı 750 TL"
İyi bir kılıcı sapının ve çeliğinin özelliğinin belirlediğini kaydeden Savaş Sezgin, "Şu an elimde geyik boynuzundan saplı, yüksek kalite çelikten imal edilen bir kılıç var. Bu kılıcın fiyatı 750 TL. Kılıçta kaliteyi kullanılan çelik ve sap belirler. Kimileri demirden yapıp üstünü parlatarak çelik diye satıyor. Kimisi de ağaç gövdesinden yaptığı sapı vernikleyip cilalayıp boynuz diye vitrine koyuyor" dedi.
Elinde numune olarak farklı şekil ve sap modellerinde kılıçlar olduğunu aktaran Sezgin, şöyle konuştu: Bu kılıçlar son zamanlarda ekranlara yansıyan Türk dizilerinde gördüğümüz kılıçlar. İnsanlar televizyonda gördüklerinin aynısını istiyor. Kimileri üzerine yazı ve isim yazılmasını talep ediyor.