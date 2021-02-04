Antalya'da tarihi dizi ve filmler sayesinde ilgi arttı! Kılıçlar fiyatlarına rağmen satılıyor

"Bu kılıcın fiyatı 750 TL"

İyi bir kılıcı sapının ve çeliğinin özelliğinin belirlediğini kaydeden Savaş Sezgin, "Şu an elimde geyik boynuzundan saplı, yüksek kalite çelikten imal edilen bir kılıç var. Bu kılıcın fiyatı 750 TL. Kılıçta kaliteyi kullanılan çelik ve sap belirler. Kimileri demirden yapıp üstünü parlatarak çelik diye satıyor. Kimisi de ağaç gövdesinden yaptığı sapı vernikleyip cilalayıp boynuz diye vitrine koyuyor" dedi.