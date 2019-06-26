Antalya'da taciz şüphelisine meydan dayağı
İhlas Haber Ajansı
ANTALYA’nın Alanya ilçesinde 2 kız kardeşe sözlü taciz bulunduğu iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından dövülerek polise teslim edildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
ANTALYA’nın Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi Hastane Caddesinde meydana gelen olayda; iddiaya göre B.P. (34) isimli şüpheli yolda yürüyen 2 kız kardeş N S. (15) ile Y.S.’ye (11), "Kaç yaşındasınız, nerelisiniz, çok güzelsiniz" şeklinde sözler söyleyerek peşinden gitmeye başladı.
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Korkan kız kardeşler durunu hızla babaları Kemal S.'ye bildirdi.
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Bunun üzerine baba Kemal S., geri dönerek, B.P. ile kavga etmeye başladı.
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Çevrede bulunan esnafların bazıları da gelerek B.P.’yi darp etti.
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