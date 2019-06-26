Antalya'da taciz şüphelisine meydan dayağı

ANTALYA’nın Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi Hastane Caddesinde meydana gelen olayda; iddiaya göre B.P. (34) isimli şüpheli yolda yürüyen 2 kız kardeş N S. (15) ile Y.S.’ye (11), "Kaç yaşındasınız, nerelisiniz, çok güzelsiniz" şeklinde sözler söyleyerek peşinden gitmeye başladı.