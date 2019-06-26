Antalya'da taciz şüphelisine meydan dayağı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da taciz şüphelisine meydan dayağı

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde 2 kız kardeşe sözlü taciz bulunduğu iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından dövülerek polise teslim edildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da taciz şüphelisine meydan dayağı - Sayfa 1

ANTALYA’nın Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi Hastane Caddesinde meydana gelen olayda; iddiaya göre B.P. (34) isimli şüpheli yolda yürüyen 2 kız kardeş N S. (15) ile Y.S.’ye (11), "Kaç yaşındasınız, nerelisiniz, çok güzelsiniz" şeklinde sözler söyleyerek peşinden gitmeye başladı.

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Antalya'da taciz şüphelisine meydan dayağı - Sayfa 2

Korkan kız kardeşler durunu hızla babaları Kemal S.'ye bildirdi.

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Antalya'da taciz şüphelisine meydan dayağı - Sayfa 3

Bunun üzerine baba Kemal S., geri dönerek, B.P. ile kavga etmeye başladı.

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Antalya'da taciz şüphelisine meydan dayağı - Sayfa 4

Çevrede bulunan esnafların bazıları da gelerek B.P.’yi darp etti.

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