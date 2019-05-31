Antalya'da sürücünün dikkati faciayı önledi

ANTALYA-Alanya D-400 Karayolu üzerinde bulunan Manavgat Çevreyolu köprüsü üzerinde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, Seyit Ali Direk, eşi Saniye, kızı Simay ve yeğeni Fatma ile birlikte Yayla Mahallesindeki evlerinden Manavgat otogarına gitmek üzere yola çıktı.