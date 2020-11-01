Antalya'da sular çekilince ortaya çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi

4 metreye kadar düştü: Son üç yıl içerisinde başta tarımsal sulama olmak üzere aşırı su alımının gölün su seviyesini ortalama 4 metreye kadar düşürdüğünü açıklayan Dr. Kesici, kıyılarında ise 10 metreden 120 metreye ulaşan kuruyan alanlar oluştuğunu söyledi. Dr. Kesici, bu nedenle gölün bazı kesimlerinde milyonlarca yıl önce meydana gelen ve gölün çanak yapısını oluşturan tektonik kaynaklı kayaçlar ve fosil yapıların ortaya çıktığını dile getirdi.