Antalya'da şubatta deniz keyfi
ANTALYALILAR hava sıcaklığının 22 dereceye yükselmesini fırsat bilip, şubat ayının ortasında, denizin keyfini çıkardı.
Turizmin başkenti Antalya'da tarihi Kaleiçi semtinde bulunan Mermerli Plajı denize girenleri ağırladı.
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Çocuklar başta olmak üzere her yaştan Antalyalı, pırıl pırıl denizin keyfini sürdü.
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Çocuklar denizde eğlenirken anne ve babaları da sahilden onları izledi.
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Kimileri de plajın beton platformu üzerine oturarak ayaklarını denize soktu.
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