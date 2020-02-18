Antalya'da şubatta deniz keyfi

Demirören Haber Ajansı

ANTALYALILAR hava sıcaklığının 22 dereceye yükselmesini fırsat bilip, şubat ayının ortasında, denizin keyfini çıkardı.

Turizmin başkenti Antalya'da tarihi Kaleiçi semtinde bulunan Mermerli Plajı denize girenleri ağırladı.

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Çocuklar başta olmak üzere her yaştan Antalyalı, pırıl pırıl denizin keyfini sürdü.

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Çocuklar denizde eğlenirken anne ve babaları da sahilden onları izledi.

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Kimileri de plajın beton platformu üzerine oturarak ayaklarını denize soktu.

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