Antalya'da şort giyen genç kızı saçlarından sürükleyip darp etti! O da serbest kaldı

Elif Ülkü Eroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadıklarını şöyle özetledi: “Saat 04.15 civarında sahur sonrası çöp dökmeye çıktım. Evimin 30-40 metre ötesinde konteyner var. Döndüğümde aynı binada oturduğum Mahsun Tatar, önce dik dik baktı. ‘Neden bakıyorsun?’ deyince ‘O..... musun böyle giyiniyorsun bizim mahallede böyle şeyler olmaz’ dedi."