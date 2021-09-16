Antalya'da sitede köpek besleme kavgası! Başaslan ailesine palalı saldırı

Konyaaltı ilçesinde, iddiaya göre, bir süredir ailesiyle site içindeki sokak köpeklerini besleyen Hilal Oktay Başaslan ile bu durumdan rahatsız olan site sakinleri arasında tartışma çıktı. Bir süre önce de isimleri bilinmeyen komşuları, Başaslan'ın üzerine 6'ncı kattan cam attı. Yaşanan tartışmalar sonrası taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.