Antalya'da sitede köpek besleme kavgası! Başaslan ailesine palalı saldırı
ANTALYA'da Hilal Oktay Başaslan ve ailesi, komşuları tarafından palalı ve silahlı saldırıya uğradı. Dehşet görüntülerini paylaşan kadın 'ölmemiz mi lazım' diyerek isyan etti. Şikayet üzerine 5 kişi gözaltına alındı.
Konyaaltı ilçesinde, iddiaya göre, bir süredir ailesiyle site içindeki sokak köpeklerini besleyen Hilal Oktay Başaslan ile bu durumdan rahatsız olan site sakinleri arasında tartışma çıktı. Bir süre önce de isimleri bilinmeyen komşuları, Başaslan'ın üzerine 6'ncı kattan cam attı. Yaşanan tartışmalar sonrası taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.
Başaslan ailesi ve komşular arasında dün akşam da aynı konudan yine tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda şüpheliler, ellerinde pala ve elektroşok ile aileye saldırdı.
Saldırı anını kaydetti
Saldırı anı Hilal Oktay Başaslan tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde; Başaslan'ın eşinin yerde tekmelendiği, 1 kişinin palanın tersiyle vurduğu, saldırganın elinde palayı sallayarak koştuğu anlar yer aldı.
Kadın ve çocuğunda kesikler oluştu kocanın burnu kırıldı
Görüntüde ayrıca birinin 'Polise haber verdik' demesi üzerine şüphelinin küfrettiği duyuldu. Saldırı sonucu Hilal Oktay Başaslan ve kızının vücutlarında kesikler oluşurken, eşinin ise burnu kırıldı. Başaslan ailesi, saldırganlardan şikayetçi oldu.