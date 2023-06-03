Antalya’da şiddetli yağmur hayatı felç etti! Otomobil sel sularıyla sürüklendi
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ANTALYA'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan Mahallesi'nde meydana gelen sel, turizm tesislerine zarar verdi. Sel nedeniyle taşan derede bir otomobil sular içerisinde kaldı. Sahil ise gelen yağmur suyuyla adeta çamura döndü. Köşkler ve sandalyeler ise denize sürüklendi.
Adrasan Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur, sele neden oldu. Meydana gelen sel, turizm tesislerine zarar verdi.
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Şiddetli sağanak yağmur mahalle içinden geçen Sarıkavak Deresi'nin tasmasına sebep oldu.
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Sarıkavak Deresi’nin taşıması sonucunda dere içerisinde bulunan köşkler, sandalye ve masalar sele kapıldı.
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Ayrıca Sarıkavak Deresi'nde sele kapılan araç da sel sularıyla birlikte sürüklendi.
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