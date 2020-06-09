Antalya'da sıcaktan bunalanlar denizde ve kanallarda yüzdü

'NEFES ALMAK İSTEDİM': 2,5- 3 aydır evde olduğunu ve çok sıkıldığını söyleyen Zeynep Turan, "Gelmeden önce düşündüm. Artık nefes almak istiyorum, bu nedenle denize geldim. Güneşin ve denizin tadını çıkarıyorum. Sosyal mesafemi koruyorum. Zaten insanlar da dikkat ediyor. Kimse kimseye yaklaşmıyor" dedi.