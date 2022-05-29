Antalya'da sıcaklık 30 dereceyi gördü sahiller tıklık tıklım! Hemen yanıbaşında 5 metre kar var

Turizm kenti Antalya’da mayıs ayının sonuna doğru hava sıcaklıkları artışa geçti. Kentte bugün hava sıcaklığı 30 derece, nem oranı ise yüzde 51 olarak ölçüldü. Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Akdeniz’in berrak sularında serinleyen tatilciler, zaman zaman da güneşlenmeyi tercih etti.