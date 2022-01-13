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Antalya'da sıcağı gören sahillere akın etti: İlk kez burayı gördüm ve çok beğendim

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da sıcağı gören sahillere akın etti: İlk kez burayı gördüm ve çok beğendim

Ülke genelinde karlı ve soğuk hava etkisini sürdürürken turizm kenti Antalya’da güneşli havayı görenler sahil ve parklarda yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da sıcağı gören sahillere akın etti: İlk kez burayı gördüm ve çok beğendim

Tüm Türkiye’de soğuk ve karlı hava etkisini devam ettirirken turizm kenti Antalya’da bir haftadır süren yağışlı hava yerini öğle saatlerinde güneşe bıraktı. 

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Antalya'da sıcağı gören sahillere akın etti: İlk kez burayı gördüm ve çok beğendim

Hava sıcaklığının 15 dereceyi gösterdiği kentte, güneşi gören yerli ve yabancılar sahil ve parklara çıktı.

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Antalya'da sıcağı gören sahillere akın etti: İlk kez burayı gördüm ve çok beğendim

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve varyantta vatandaşların uğrak noktası oldu.

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Antalya'da sıcağı gören sahillere akın etti: İlk kez burayı gördüm ve çok beğendim

Varyanta gelenler Antalya yazılı platformun önünde kar ve sahil manzarasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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