Antalya'da sarımsak turşusu yok satıyor! Fiyatını duyanları şaşırttı
Antalya’da 28 yıl önce hobi olarak başladığı turşuculuk mesleğinde 239 turşu çeşidiyle 10 bin kavanoza ulaştı.
Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde 19 yıldır restoran işleten Mustafa Hazar, 28 yıl önce hobi olarak başladığı turşuculuk mesleğinde bugün 239 çeşit turşuya ulaştı.
Türkiye'de yetişen tüm sebze ve meyvelerin turşusunu kurmayı amaçlayan Hazar, bazı balık türlerinin de turşusunu yapmayı başardı.
Klasik olan biber, salatalık, domates, sarımsak, çam kozalağı, bıldırcın ve tavuk yumurtası, balık, yer elması, şeker pancarı ve fındıktan turşu yapan Hazar, bu turşuları restoranının girişinde ve içinde tarihi eser gibi sergilemeye başladı.
120 TL'ye kadar alıcı buluyor
Yeni tip korona virüsle (Covid-19) birlikte özellikle sarımsak turşusu ve turşu suyu büyük ilgi görmeye başladı. Fiyatı boyutuna göre değişen sarımsak turşusu 30 ile 120 TL arasında alıcı buluyor.