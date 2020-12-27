Antalya'da salgını fırsata çevirdi 100 günden 70 güne indirdi! Paraya para demiyor

2 bin metrekare: Üretimden memnun olduğunu belirten Bilgi "Yaklaşık 70 gün öncesi Kahramanmaraş ve Kastamonu'dan getirttiğimiz sarımsaklarımızı seraya, kapalı alana ektik. Şu anda hasada başladık. Malum Covid-19 sebebiyle de pazarlarda yoğun bir ilgi görüyor. Hem toptan hem perakende sarımsak üretimi ve satışlarımız başladı. Allah'a çok şükür taze sarımsak ve soğan üretimimizden memnunuz. Alanya'nın Toslak Mahallesi'nde kapalı alanda, 2 bin metrekarede taze sarımsak ve soğan üretimi çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kulandı.