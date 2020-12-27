Antalya'da salgını fırsata çevirdi 100 günden 70 güne indirdi! Paraya para demiyor
ANTALYA'da 15 yıldır çiftçilik yapan Ali Bilgi koronavirüsü fırsata çevirdi. Bilgi şimdi paraya para demiyor.
Koronavirüs salgınından korunmak isteyenler, bağışıklık sistemini güçlendirmek için meyvelere, sebzelere ve bitkilere yöneldi. Birçok meyve ve sebzenin, baharatın, bitkinin bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenirken, uzmanlar, özellikle sarımsağın etkili olduğunu dile getirdi. Bu açıklamaların ardından sarımsak, yoğun talep gördü.
Alanya'da 15 yıldır üreticilik yapan ve birçok tropik meyve ve sebzeyi kurduğu 2 bin metrekarelik serasında yetiştiren Ali Bilgi, sarımsağa talebin artması üzerine serasında yetiştirmeye karar verdi. Genellikle mayıs ve haziran aylarında hasadı yapılan taze sarımsak, Alanya'da aralık ayında da serada üretilmeye başlandı.
İlk hasat: Önceleri özellikle domatesin birçok çeşidini yetiştiren daha sonra farklı çeşitlere yönelen üretici Ali Bilgi, ilk kez 70 gün önce aldığı taze sarımsakları seraya ektiğini anlattı. Bugünlerde ise sarımsakların ilk hasadını yaptığını belirten Bilgi, "Biz daha önceden domates, salatalık, patlıcan gibi üretimler yaparken, maliyetler yükseldiği için alternatif ürün arayışına girdik. Bu arada taze sarımsak ve soğan denemelerimiz oldu." dedi.
2 bin metrekare: Üretimden memnun olduğunu belirten Bilgi "Yaklaşık 70 gün öncesi Kahramanmaraş ve Kastamonu'dan getirttiğimiz sarımsaklarımızı seraya, kapalı alana ektik. Şu anda hasada başladık. Malum Covid-19 sebebiyle de pazarlarda yoğun bir ilgi görüyor. Hem toptan hem perakende sarımsak üretimi ve satışlarımız başladı. Allah'a çok şükür taze sarımsak ve soğan üretimimizden memnunuz. Alanya'nın Toslak Mahallesi'nde kapalı alanda, 2 bin metrekarede taze sarımsak ve soğan üretimi çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kulandı.