Antalya'da saklı cennet! Deniz mağarası doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu...

Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Büyük Çaltıcak Plajı’nda, turkuaz renkli suların ortasında yer alan deniz mağarası keşif meraklılarını cezbediyor.

Masmavi denizi ve büyüleyici manzarasıyla ünlü Büyük Çaltıcak Plajı, şehir merkezine 15 kilometre uzaklıkta doğanın gizli bir hazinesini saklıyor.

Doğal güzellikleriyle dikkati çeken, her gün çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan bölge, deniz mağarası, turkuaz mavisi suyu ve doğal oyuklarıyla son yıllarda hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Kum ve çakıl karışımından oluşan 500 metre uzunluğundaki sahili ve kızılçam ormanlarının yeşile bürüdüğü Beydağları'nın çevrelediği deniz kıyısıyla görsel şölen oluşturan bölge, ziyaretçilerine dağ manzarasıyla da doğa deneyimi sunuyor.

Otopark imkanının da bulunduğu alanda şezlong ve şemsiye kiralama, kafeler, restoranlar, yöresel ürün satış noktası, çocuk oyun alanları ve piknik alanları gibi olanaklar yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren mesire alanına gelen kent sakinleri ve tatilciler, doğayla baş başa vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.

