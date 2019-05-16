Antalya'da sahne alacak! Jennifer Lopez'in istekleri ve bilet fiyatı 'yok artık' dedirtti!
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez 6 Ağustos'ta Antalya'da sahne alacak. Cep yakan bilet fiyatları belli olan Lopez'in kulis istekleri ise 'yok artık' dedirtti.
Jennifer Lopez, çıktığı “It’s My Party” turnesinin takvimine Türkiye’yi de ekledi. Şarkıcı, geçen yıl da dünya starlarını ağırlayan Regnum Carya Live in Concert etkinliği kapsamında Antalya’da sevenleriyle buluşacak. 7 Yıl aradan sonra Türk hayranlarıyla buluşacak olan Lopez, 6 Ağustos'ta sahne alacak.
Şarkılarının yanı sıra kıvrak danslarıyla da hayranlarını mest edecek olan 49 yaşındaki sanatçının konserinin biletleri satışa sunuldu. Lopez'in konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı. Konseriyle Antalya'yı sallayacak olan Jennifer Lopez'i dinlemenin bedeli 2 bin lira.
Rekor fiyatlı konser biletinden alanlar, gecede yalnızca içecekleri ücretsiz temin edecek. Bu ücrete otelde konaklamak dahil değil.
Dünyaca ünlü yıldızın konser biletlerinin fiyatının yanı sıra kulis istekleri de ortaya çıktı. Kalacağı odanın sıcaklığının 26 derece olmasını isteyen Lopez, kulisinin ve otel odasının da baştan başa beyazlar içinde olmasını talep ediyor.