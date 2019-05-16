Antalya'da sahne alacak! Jennifer Lopez'in istekleri ve bilet fiyatı 'yok artık' dedirtti!

Şarkılarının yanı sıra kıvrak danslarıyla da hayranlarını mest edecek olan 49 yaşındaki sanatçının konserinin biletleri satışa sunuldu. Lopez'in konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı. Konseriyle Antalya'yı sallayacak olan Jennifer Lopez'i dinlemenin bedeli 2 bin lira.