Antalya'da sahne alacak Jennifer Lopez'in hilesi ortaya çıktı!
Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, her zaman fit fiziğiyle adından söz ettirirken giydiği korse herkesi şok etti.
Dünyaca ünlü 49 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile ikiz çocukları Max ve Emme'nin Miami'de yapılan mezuniyet törenine katıldı. Şıklığıyla göz kamaştıran pop yıldızının törenin yapıldığı salona girerken rüzgarın yırtmacını kaldırması sonucu pembe elbisesinin altında giydiği korsesi objektiflere takıldı.
Yakın zamanda Antalya'da konser verecek olan Lopez, bir süre sonra korsesinin göründüğünü fark etti ve eli ile elbisesini düzeltti. Ancak Lopez'in elbisesinin yırtmacı onun sırrını da gözler önüne serdi.
Jennifer Lopez'in Antalya'da Belek’teki Regnum Carya Otel’de vereceği konserin bilet fiyatları ise geçtiğimiz günlerde açıklandı.
7 Yıl aradan sonra Türkiye'de konser verecek olan Jennifer Lopez'i locada dinlemenin bedeli 20 bin Euro (135 bin lira).