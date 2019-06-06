Antalya'da sahne alacak Jennifer Lopez'in hilesi ortaya çıktı!

Antalya'da sahne alacak Jennifer Lopez'in hilesi ortaya çıktı!

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, her zaman fit fiziğiyle adından söz ettirirken giydiği korse herkesi şok etti.

Antalya'da sahne alacak Jennifer Lopez'in hilesi ortaya çıktı! - Sayfa 1

Dünyaca ünlü 49 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile ikiz çocukları Max ve Emme'nin Miami'de yapılan mezuniyet törenine katıldı. Şıklığıyla göz kamaştıran pop yıldızının törenin yapıldığı salona girerken rüzgarın yırtmacını kaldırması sonucu pembe elbisesinin altında giydiği korsesi objektiflere takıldı.

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Antalya'da sahne alacak Jennifer Lopez'in hilesi ortaya çıktı! - Sayfa 2

Yakın zamanda Antalya'da konser verecek olan Lopez, bir süre sonra korsesinin göründüğünü fark etti ve eli ile elbisesini düzeltti. Ancak Lopez'in elbisesinin yırtmacı onun sırrını da gözler önüne serdi.

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Antalya'da sahne alacak Jennifer Lopez'in hilesi ortaya çıktı! - Sayfa 3

Jennifer Lopez'in Antalya'da Belek’teki Regnum Carya Otel’de vereceği konserin bilet fiyatları ise geçtiğimiz günlerde açıklandı. 

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Antalya'da sahne alacak Jennifer Lopez'in hilesi ortaya çıktı! - Sayfa 4

 7 Yıl aradan sonra Türkiye'de konser verecek olan Jennifer Lopez'i locada dinlemenin bedeli 20 bin Euro (135 bin lira).

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