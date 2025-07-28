Antalya'da sahile vuran 500 metrelik boru kirliliğe neden oldu...

KİRLİLİĞE NEDEN OLDU

Yaklaşık 2 hafta önce Selinus Sahili'ne yakın bölgede boruyla denize deşarj edilen suyun kirliliğe neden olduğu iddia edilmişti. Şikayet sonrası Gazipaşa Kaymakamlığı tarafından inceleme, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da soruşturma başlatılmıştı.