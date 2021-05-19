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Antalya'da sahilde kabindeki genç kızları görüntülemişti! Şüpheli tutuklandı

Antalya'da sahilde kabindeki genç kızları görüntülemişti! Şüpheli tutuklandı

ANTALYA'nın Konyaaltı sahilindeki kabinlerde, üstlerini değişen 2 genç kızı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Mustafa A. (38), mahkemece tutuklandı.

Antalya'da sahilde kabindeki genç kızları görüntülemişti! Şüpheli tutuklandı

Konyaaltı sahilinde, dün öğle saatlerinde, cep telefonu kamerasıyla kabin altından görüntü çekildiğini fark eden kadın, bir süre sonra içeriden çıkan A.A. (17) ve Y.H.'ye (17) durumu anlattı ve görüntü alan kişiyi gösterdi. 

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Antalya'da sahilde kabindeki genç kızları görüntülemişti! Şüpheli tutuklandı

Genç kızların yanına gidip, tartıştığı şüphelinin kaçması üzerine sahildekiler de kovalamaya başladı.

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Antalya'da sahilde kabindeki genç kızları görüntülemişti! Şüpheli tutuklandı

Sahil bölümünden kaçarak, otopark kısmına gelen şüpheli, kendisini yakalayan gençler tarafından yere yatırıldı. İhbarla gelen polise teslim edilen şüphelinin, Mustafa A. olduğu belirlendi.

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Antalya'da sahilde kabindeki genç kızları görüntülemişti! Şüpheli tutuklandı

Cep telefonunda yapılan incelemede ise çok sayıda uygunsuz görüntü tespit edildi. Gözaltına alınan Mustafa A., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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