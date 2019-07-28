Antalya'da sağlıksız koşullardaki midyelere el konuldu

Denetimlerde gıda mühendislerinin midyelerin halk sağlığına uygun olmadığı tespitinde bulunduğu vurgulanan açıklamada, "Zabıta ekiplerince bin 180 kilogram midyeye imha edilmek üzere el kondu. Baskında midye dolma yapımında kullanılan bir merdaneli çamaşır makinesi, 4 buzdolabı, 2 ocağa ve birçok malzemeye el konuldu" ifadeleri kullanıldı.