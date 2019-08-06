Antalya'da safari cipi devrildi 1 ölü 10 yaralı
Demirören Haber Ajansı
ANTALYA’nın Alanya ilçesi kırsalında turistleri taşıyan bir minibüs 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada 1 turist hayatını kaybetti, 1’i sürücü 11 kişi de yaralandı.
ANTALYA’nın Alanya ilçesi kırsalındaki Demirtaş Mahallesi Sapadere Kanyon yolunda meydana gelen kazada; seyir halinde olan Nazmi K. idaresindeki 07 AGZ 794 plakalı turistleri taşıyan üstü açık minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
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Kontrolden çıkan minibüs yaklaşık 20 metrelik şarampole yuvarlandı.
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Kazada sürücü ile 11 yabancı uyruklu turist yaralandı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
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